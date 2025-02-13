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Survivor'da Pınar ve Sema arasında oyunu iptal ettiren kavga! Acun Ilıcalı dayanamadı

Survivor'da Pınar ve Sema arasında oyunu iptal ettiren kavga! Acun Ilıcalı dayanamadı
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Survivor'ın önceki akşam ekrana gelen yeni bölümünde Sumo güreşi oyunu seçmeleri sırasında Sema'nın Pınar'ı seçmesi ortalığı karıştırdı. Geçen sezon fiziksel temasa varan kavgalarıyla gündeme damga vuran ikili, yine kavga etti. Yaşananların ardından dokunulmazlık oyunu iptal edildi.

Survivor'ın son bölümünde Sumo güreşi için Sema, Pınar'ı seçti. Pınar, geçen yıl ettikleri kavgayı hatırlatarak "Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel temaslı bir oyunca oynayamaz" dedi. Sema ise "Sana bu lafları söyleten de suç zaten. Pınar seni hatırlayan yok" ifadelerini kullanınca ortalık iyice karıştı.

ACUN ILICALI DAYANAMADI, OYUN İPTAL EDİLDİ

Yaşananların ardından Acun Ilıcalı, oyun alanına gelip duruma müdahale ederek Sema'ya "Bir yarışmacı yaşadığı olaydan dolayı bir oyunda oynamak istemeyebilir. Bu konuda biraz daha sakin olman gerekmiyor muydu?" diye konuştu. Ilıcalı'nın sözleri sonrası Sema ağlayarak oyun alanını terk etti. Bu yaşananların ardından dokunulmazlık oyunu iptal edildi.

Survivor'da Pınar ve Sema arasında oyunu iptal ettiren kavga! Acun Ilıcalı dayanamadı

"BENİ PSİKOPAT GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Ada konseyinde ise kavga iyice alevlendi. Sema "Buraya gelirken oyun oynayacağını bile bile geldi. Ben onu oyunda seçebilirim, oyunda tekme-tokat ona girecek miydim, onu mu ima ediyor. İki itişecektik olacaktı bitecekti. 'Ben oynamak istemiyorum' deseydi tamamdı. Beni psikopat gibi göstermeye, şiddet bağımlısı ilan etmeye çalışıyor. Artık çok sıkıldım. Herkesin kalbini kendi kalbi gibi zannediyor. Arkadaşlarına bile iğneleyici laf sokarak konuşuyor. Onun zekası kötülükten başka bir işe yaramıyor. Ondan sonra da beni niye dövdüler" dedi.

Survivor'da Pınar ve Sema arasında büyük kavga! Acun Ilıcalı dayanamadı

"NE İSTİYORSAM ONU YAPACAĞIM"

Pınar ise "Fiziksel temasla herhangi bir oyunda oynamak istememek en doğal hakkım çünkü tekrar ediyorum ben de insanım ve içgüdüsel bir şekilde davranmak isteyeceğim bir duruma girmek istemiyorum. Dayak yedi diyor. Geçen sezon ben onu tuttum sabitledim ve kolumun haricinde bir şey yoktu. En az on dakika boyunca bana saldırmaya çalıştın. Artık bence hatanı kabullen. Bak özür dile demiyorum, hatanı kabullen" diye konuştu.

Survivor'da Pınar ve Sema arasında büyük kavga! Acun Ilıcalı dayanamadı

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgalezoglu null:

diskalıfiye ediyor yine getiririyor artık bu yuzlerın degişmesi lazım acun bunlara para ödeyecegine git yeni yüzleri bedavaya getir hepsinin de götü zirvelerde

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Haber YorumlarıMehmet Timur:

Ahhh Sema ahhh. Yani tarafsız olarak söylemek istiyorum... Bence Pınar haklı ve bu hakkını kullanması da gayet normal... Öyle ağlama ve ajitasyonlar yapmak yerine, "tamamdır" diyerek başka en zayıf halkayı seçerdin. Böylece tartışma da olmazdı... Bazıları "planlıydı" diyor. Planlı değil kasıtlıydı bence... Pınar sadece tuzağa düşmedi.

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