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Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi

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Survivor All Star'da son bölümde Yusuf ve Senem arasında yaşanan gerginlik, geceye damga vurdu. İkilinin arasındaki gerilime dayanamayan Murat Ceylan müdahale etti.

Survivor 2025'in dün akşam ekrana gelen bölümünde rekabet hız kesmeden artarken, Yusuf ve Senem arasında tansiyon epey yükseldi. İkili arasında meydana gelen kavga, yarışmada gergin anlara sahne oldu.

Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın ardından ada konseyinde Yusuf ve Senem, ettikleri kavgayla izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Senem, Volkan'ın sakatlığıyla ilgili kendisine yeterince ilgi göstermediğini düşündüğünü söyledikten sonra ayağının durumu hakkında Volkan ve Yusuf'un ima içeren konuşmalar yaptığını söyledi. Daha sonra bir yanlış anlaşılma yaşandığını söyleyen Senem, takım içinde bazı kişilerin ona karşı küçük hesaplar peşinde olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi

Senem'in ardından konuşan Yusuf, takım içinde herkesin huzur içinde kalabilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ancak Senem'in yaklaşımını doğru bulmadığını belirtti. Seslerin yükseldiği diyalog, sunucu Murat Ceylan'ın devreye girerek "Arkadaşlar adanızda değilsiniz" demesiyle kesildi.

Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi

Haftanın üçüncü eleme adayı Gönüllüler takımından Poyraz oldu.

Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Macera yarışmasında yarıştan çok kavga var

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