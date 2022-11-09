Survivor Cemal Can'dan yarışma sonrası hayranlarının yüreklerini sızlatan itiraf

Survivor yarışmasının önemli isimleri arasında yer alan Cemal Can'dan uzun süre sonra ilginç bir itiraf geldi. Cemal CanCanseven, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' adlı programa konuk oldu. Cemal Can, adadan söndükten sonra birkaç ay zorluk yaşadığını ve psikolojisinin bozulduğunu dile getirdi.

"BENİ MİLYONLARIN TAKİP ETTİĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Survivor macerasından bahseden Canseven, "Adadan çıkıp normal hayatıma geldiğimde sanki hayatımdan 10 yıl sonraya gitmiş gibiydim. Baktım ki beni milyonlar takip ediyor. Oradayken haberim yoktu, önce dedim ki kendi psikolojimi doğru yürütmem lazım. Herkes arıyor, akarken doldurmanız lazım, şu teklif bu teklif, ama benim özüme dönmem lazım. Odaya kapattım kendimi, sadece ailemle görüştüm. Sosyalleşme sıkıntısı yaşadım. Bir buçuk ay psikologdan destek aldım" ifadelerini kullandı.