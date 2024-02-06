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Survivor All Star fragmanında ortalık karışıyor! Sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, sandalye fırlattı

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Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde ada konseyinde yarışmacılarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, sinir krizi geçiriyor. Öfkeden deliye dönerek "Siz ne istiyorsunuz?" diyerek tepki gösteren Ilıcalı, sandalyeyi fırlatarak uzaklaşıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'ün bu akşam ekrana gelecek olan 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Ada konseyinde sinirlenen Acun Ilıcalı, tepki göstererek sandalyeyi fırlatıyor.

NAGİHAN RESTİ ÇEKİYOR

Konsey öncesi dokunulmazlık oyununda bir araya gelen kırmızı takım yarışmacıları arasında gerginlik çıkıyor. Yunus Emre'ye "Artistlik yapma, şimdi de seni doldurdular" diyerek tepki gösteren Nagihan sinirlenirken Nefise ve Aleyna arasında da tartışma çıkıyor. Mustafa Kemal'le bir araya gelen Nagihan ise takım arkadaşlarına "Bütün planlarınızı bozuyoruz. Madem güçlüleri potaya koyuyorsunuz biz güçlüler de oynamıyoruz" diyor.

Survivor All Star fragmanında ortalık karışıyor! Sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, sandalye fırlatıyor

ACUN ILICALI SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Öte yandan ada konseyinde öfkeden deliye dönen Acun Ilıcalı "Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz söyleyin bana" diyerek sandalyesini fırlatıyor. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Acun Ilıcalı'yı ilk kez bu kadar gergin gören seyirciler ise "Acun'a ne oldu?" böyle yorumunu yapıyor.

Survivor All Star fragmanında ortalık karışıyor! Sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, sandalye fırlatıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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Yorumlar (12)

Aisa Kaman Cmn:

Bu bir oyun. Seneryosu yazilmis, cizilmis ve oynaniyor. Bunu defalarca Acun da dedi. Film izler gibi izleyin. OLay bu

60
3
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Halit:

sazanlar izlesin diye

yanıt41
yanıt2
Sabahattin Polat :

Farelerde sinirlenir, ne var bunda.

50
2
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BAYRAM SARIKAYA:

nagihan karadere çok haklı.reytingler o yüzden zirvede.nagihan olduğu için izliyorum.tam bi türk kadını gibi güçlü ve hırslı.hakedene de korkmadan hakkını veriyor .çok cesur ve çok dobrasın nagi

8
28
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Mehmet Anıl Mete:

Reyting yerlerde, ilgi çekmek için bu yaptıkları az bile...

26
0
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Perwer:

Her sahnesi önceden kurgulanmış içi boş bana göre ahlaksızca olan bu tür Acun Ilıcalı yapımlarını izlemek aptallık değilde nedir? Acun’un kurgu ve entrikalarla dolu yapımları izlendikçe o da parasını bastırıp her türlü haberini buralarda önümüze çıkartır. Adam bu ülkede bir hiç uğuruna zengin oldu.

15
0
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Zeki Anti:

Programının seyreden sayısı azalmış anlaşılan böyle haraketlere girdiğine göre.

14
0
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erman genç :

ACUN HER KAVGA VE TARTIŞMADA BÖYLE ŞEYLER İSTEMİYORUZ DER, BAKTI REYTİNGLER İYİ KENDİDE BAŞLAMIŞ ŞOVA :)))

10
0
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Uzman Yorumcu:

osu.......'tan tayyare..! reyting..! reyting..!

10
0
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Selami Akkaya:

reytinde dibe çöküşün haberi

6
0
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