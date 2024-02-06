Survivor All Star fragmanında ortalık karışıyor! Sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, sandalye fırlattı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'ün bu akşam ekrana gelecek olan 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Ada konseyinde sinirlenen Acun Ilıcalı, tepki göstererek sandalyeyi fırlatıyor.

NAGİHAN RESTİ ÇEKİYOR

Konsey öncesi dokunulmazlık oyununda bir araya gelen kırmızı takım yarışmacıları arasında gerginlik çıkıyor. Yunus Emre'ye "Artistlik yapma, şimdi de seni doldurdular" diyerek tepki gösteren Nagihan sinirlenirken Nefise ve Aleyna arasında da tartışma çıkıyor. Mustafa Kemal'le bir araya gelen Nagihan ise takım arkadaşlarına "Bütün planlarınızı bozuyoruz. Madem güçlüleri potaya koyuyorsunuz biz güçlüler de oynamıyoruz" diyor.

ACUN ILICALI SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Öte yandan ada konseyinde öfkeden deliye dönen Acun Ilıcalı "Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz söyleyin bana" diyerek sandalyesini fırlatıyor. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Acun Ilıcalı'yı ilk kez bu kadar gergin gören seyirciler ise "Acun'a ne oldu?" böyle yorumunu yapıyor.