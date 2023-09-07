Survivor All Star'da En Çok Görmek İstenen Yarışmacılar Belli Oldu

Birinci sırada şuan cezaevinde olan Taner Tolga Tarlacı olurken, ikinci sırada hastanede tedavisi süren Turabi Çamkıran oldu. 10 kişilik listenin sonunda ise sivri dilli yarışmacı Duygu Çetinkaya yer aldı. Üç isimde ünlü yapımcı ile sorun yaşamış bir daha Survivor'da yer almamıştı.

Birinci sırada şuan cezaevinde olan Taner Tolga Tarlacı olurken, ikinci sırada hastanede tedavisi süren Turabi Çamkıran oldu. 10 kişilik listenin sonunda ise sivri dilli yarışmacı Duygu Çetinkaya yer aldı. Üç isimde ünlü yapımcı ile sorun yaşamış bir daha Survivor'da yer almamıştı.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre Ekşi Sözlük'de Survivor All Star'da " En çok görmek istediğiniz yarışmacı sorusuna en çok cevap verilen yarışmacılar belli oldu.

Listenin birinci sırasında şuan cezaevinde olan Taner Tolga Tarlacı yer aldı. İkinci sırada hastalığı ile mücadele eden Turabi Çamkıran oldu. Listenin son sırasında ise sivri dilliyle tanınan Duygu Çetinkaya yer aldı.