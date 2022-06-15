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Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Çağan Atakan Arslan oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Haziran sonunda final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı. Atakan, Hikmet, Ogeday ve Nisa arasında yapılan oylamada en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Eleme konseyinin yapıldığı yarışmada Nisa, Atakan, Hikmet, Ogeday için eleme heyecanı yaşandı.

İDDİALI İSİMLER POTADA

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ada konseyinde oylama yaptı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu. Survivor'da diğer eleme adayları ise Ogeday ve Hikmet oldu. Survivor'da elemeye kalan Atakan, Nisa, Hikmet ve Ogeday arasında SMS oylaması yapıldı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Çağan Atakan Arslan oldu

ATAKAN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, yapılan SMS oylamasında en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden ismi açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı Çağan Atakan Arslan oldu. Veda konuşması yapan Atakan "Benim hikâyem burada bitti. Ama güzel bir hayat beni bekliyor" dedi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Çağan Atakan Arslan oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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