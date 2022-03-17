Birleşme partisine günler kala Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde elemeye kalan Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem arasından bir kişi birleşme partisi önce hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlülerde yapılan oylamada, ismi en fazla yazılan Mert, ilk eleme adayı oldu. Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımında Barış Murat Yağcı haftanın ikinci eleme adayı oldu. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise gönüllüler oldu. Konseyde yapılan oylamada Berna ve Evrim'in isimleri eşit sayıda yazıldı. Böylece iki yarışmacı birden elemeye kaldı. Son eleme adayını ise ünlüler takımında performans birincisi olan Perviz belirledi. Survivor Perviz, haftanın 5. eleme adayı olarak Adem'in adını söyledi.

BERNA, SURVIVOR HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu SMS oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem arasından en az oyu alan yarışmacı Berna Keklikler oldu.