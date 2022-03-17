Birleşme partisine günler kala Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birleşme partisine günler kala Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Mart sonunda olacak birleşme partisi öncesi yapılan SMS oylaması sonucunda Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem arasından yarışmaya veda eden isim Berna oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde elemeye kalan Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem arasından bir kişi birleşme partisi önce hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlülerde yapılan oylamada, ismi en fazla yazılan Mert, ilk eleme adayı oldu. Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımında Barış Murat Yağcı haftanın ikinci eleme adayı oldu. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise gönüllüler oldu. Konseyde yapılan oylamada Berna ve Evrim'in isimleri eşit sayıda yazıldı. Böylece iki yarışmacı birden elemeye kaldı. Son eleme adayını ise ünlüler takımında performans birincisi olan Perviz belirledi. Survivor Perviz, haftanın 5. eleme adayı olarak Adem'in adını söyledi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

BERNA, SURVIVOR HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu SMS oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem arasından en az oyu alan yarışmacı Berna Keklikler oldu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Berna Keklikler, Acun Ilıcalı, Survivor, Tv8, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

RAMAZAN T.:

sema'nın garanti sayısı gitti. seda-sema kardeşler takımı düşünüyoruz adı altında sürekli garanti sayı peşindeler.evrim seda nın garanti sayısını alınca nasıl kızdı.

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title