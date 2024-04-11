Survivor Aleyna'nın annesinden kızına uyarı: Yunus Emre'den uzak dur

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Aleyna ile Yunus Emre arasındaki yakınlık aileleri rahatsız etti. Yunus Emre'nin eşinden sonra Aleyna'nın annesinden de uyarı gecikmedi.

"UZAK DUR"

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar, aileleriyle bayramlaştı. Kızıyla mesajlaşan Aleyna'nın annesiyle "Yunus Emre'den uzak dur!" uyarısında bulundu. Neye uğradığını şaşıran Aleyna ne yazacağını bilemeyince "Hepsi arkadaşım" yanıtını verdi. Annesinin "Biliyorum ama ondan uzak dur" ısrarı karşısında şaşkına dönen Aleyna, mesaj yazıp sildikten sonra "Tamam" karşılığını verdi.

YUNUS EMRE'NİN EŞİ DE UYARMIŞTI

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de daha önce iletişim ödülü kazanan Yunus Emre'nin sosyal medya hesabından açtığı yayına katılarak "Aleyna'dan uzak dur" demişti. Daha sonra Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Beria Özden, konuyla ilgili "Emre ile bu konuyu konuştuk kendisi bana, 'Çıkan haberlere itibar etme, burada herkes benim bacım, kardeşim aklında bir soru işareti kalmasın' dedi. Ama sivil hayatta aynı hareketler devam ederse…" diyerek elleri ile saçını başını yolarım hareketi yapmıştı.