Survivor'a Veda Eden Atakan Arslan Ortaya Çıktı!
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Survivor All Star'a veda eden boksör Atakan Arslan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Arslan, "Normal hayata adapte olmaya çalışıyorum" dedi
Günün erken saatlerinde Markalar Sokağı'nda görüntülenen Avatar Atakan, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Dominik adasında aylarca yarıştıktan sonra İstanbul'a dönen başarılı boksör, normal hayata adapte olmaya çalıştığını söyledi. Masa restoranda eşi ve dostlarıyla buluşan Atakan Arslan, güneşli havanın tadını çıkardıktan sonra alışveriş merkezine girerek alışverişin keyfini çıkardı.
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