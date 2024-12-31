Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

Yeni yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025'te ünlüler kadrosu da gönüllüler kadrosu da açıklandı. Yeni sezon yine farklı bir konseptte farklı etap ve parkurlarda mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları SMS oylaması olmadan yapılacak elemeler ile bireysel performanslara göre değerlendirilecek.

NE KADAR PARA KAZANIYORLAR?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor.

İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler;

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

İsmail Balaban 120 bin TL

Serenay Aktaş 110 bin TL

Barış Murat Yağcı 100 bin TL

100 bin TL Sema Aydemir 110 bin TL

Zeynep Alkan 85 bin TL

Batuhan Karacakaya 105 bin TL

105 bin TL Yağmur Banda 95 bin TL

Ayşe Yüksel 90 bin TL

Adem Kılıçcı 125 bin TL

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;