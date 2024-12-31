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Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

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Yeni Yılın ilk gününde izleyici ile buluşacak Survivor 2025 kadrosunda Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel gibi isimler ünlüler takımında; Kaan Kazgan, Batuhan Gökgöz, Göksu Küçükali gibi isimler de gönüllüler takımında yer alacak. Peki herkesin heyecanla beklediği Survivor 2025'te yarışan yarışmacılar haftalık ne kadar para kazanacak?

Yeni yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025'te ünlüler kadrosu da gönüllüler kadrosu da açıklandı. Yeni sezon yine farklı bir konseptte farklı etap ve parkurlarda mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları SMS oylaması olmadan yapılacak elemeler ile bireysel performanslara göre değerlendirilecek.

NE KADAR PARA KAZANIYORLAR?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor.

İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler;

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

  • İsmail Balaban 120 bin TL
  • Serenay Aktaş 110 bin TL
  • Barış Murat Yağcı 100 bin TL
  • Sema Aydemir 110 bin TL
  • Zeynep Alkan 85 bin TL
  • Batuhan Karacakaya 105 bin TL
  • Yağmur Banda 95 bin TL
  • Ayşe Yüksel 90 bin TL
  • Adem Kılıçcı 125 bin TL

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;

  • Batuhan Gökgöz 80 bin TL
  • Tuğba Yeni 75 bin TL
  • Adilhan Numan 70 bin TL
  • Dilşah Kurt 75 bin TL
  • Mevlüt Koçak 75 bin TL
  • Kübra Avcı 70 bin TL
  • Göksu Küçükali 75 bin TL
  • Kaan Kazgan 80 bin TL
Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıemre null:

sonra millet neden çalışmıyor bu paralar gençlere kötü örnek alıyor doktorun muhendisin matematik öğretmeninin Din öğretmeninin işçinin cifcinin polisin alması gereken maaslari boyle eğlence oyun oynayanlar aliyor gençlerimiz bunları görünce çalışmak yerine böyle işlerin peşine düşüp çalışmıyor sonuc isci bulunamiyor işsizlik artiyor devlet sınırlama getirmeli hadi bunların maaslari ortada alsın vergisini

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Haber YorumlarıR lhn:

Yağmur Banda nın ne başarısı varda AYşe YÜKSEL den fazla alıyor. Batuhan ile AYşe aynı olmalıydı. AYŞE ye haksızlık olmuş ben olsam kabul etmezdim.

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

AYŞEYE GERÇEKTEN HAKSIZLIK BENCE EN YÜKSEK ÜCRETİ ALMALI.ACUN BEY BÜYÜK HATALAR YAPIYOR.İSMAİL GICIK BİR ADAM BARIŞTA BOŞ BU KADRODA OLMAMALILAR.

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Haber YorumlarıIliyana Ahmet Üçler:

Yeni insanlar yok ne diye bakalım yazık.Birde millete boşuna başvuru yapın diyorlar

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