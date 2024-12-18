Survivor 2025'in başlama tarihi belli oldu! İşte All Star ve Gönüllüler takımı
Acun Ilıcalı, Survivor 2025'in başlama tarihini duyurdu. All Star ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışacağı programdan ilk tanıtım geldi. Böylelikle yarışmanın kadrosunda kimlerin yer alacağı belli oldu.
Survivor 2025 için geri sayım sona erdi. Acun Ilıcalı, bu sene All Star ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışacağı programın başlama tarihini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
1 OCAK'TA BAŞLIYOR
İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2025 1 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. İlk tanıtımın yayınlanmasıyla Survivor'ın kadrosunda kimlerin yer alacağı belli oldu. Her sezon birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor'da yeni yılla birlikte mücadele başlayacak.
İŞTE SURVİVOR 2025 KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER:
ALL STAR KADROSU:
- İsmail Balaban
- Serenay Aktaş
- Barış Murat Yağcı
- Sema Aydemir
- Zeynep Alkan
- Batuhan Karacakaya
- Yağmur Banda
- Ayşe Yüksel
- Adem Kılıçcı
GÖNÜLLÜLER KADROSU:
- Kaan Kazgan
- Tuğba
- Göksu
- Adilhan
- Mevlüt
- Dilşah
- Kübra
- Batuhan