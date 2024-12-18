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Survivor 2025'in başlama tarihi belli oldu! İşte All Star ve Gönüllüler takımı

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Acun Ilıcalı, Survivor 2025'in başlama tarihini duyurdu. All Star ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışacağı programdan ilk tanıtım geldi. Böylelikle yarışmanın kadrosunda kimlerin yer alacağı belli oldu.

Survivor 2025 için geri sayım sona erdi. Acun Ilıcalı, bu sene All Star ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışacağı programın başlama tarihini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2025 1 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. İlk tanıtımın yayınlanmasıyla Survivor'ın kadrosunda kimlerin yer alacağı belli oldu. Her sezon birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor'da yeni yılla birlikte mücadele başlayacak.

İŞTE SURVİVOR 2025 KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER:

ALL STAR KADROSU:

  1. İsmail Balaban
  2. Serenay Aktaş
  3. Barış Murat Yağcı
  4. Sema Aydemir
  5. Zeynep Alkan
  6. Batuhan Karacakaya
  7. Yağmur Banda
  8. Ayşe Yüksel
  9. Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER KADROSU:

  1. Kaan Kazgan
  2. Tuğba
  3. Göksu
  4. Adilhan
  5. Mevlüt
  6. Dilşah
  7. Kübra
  8. Batuhan
Survivor 2025'in başlama tarihi belli oldu! İşte All Star ve Gönüllüler takımı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

HİÇ BİR GALATASARYLI İZLEMEZ KANALI SİLDİK BİLE

Yorum Beğen181
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıMehmet Sinan Bayram:

40 milyon Galatasaray taraftari izleme , izlettirme !!!

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme52
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Haber Yorumlarıözgür :

dünya da tek bizde kaldı bu yarışma sanırım, çok eski sıktı iyice

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ratingler yerde :)

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıFahrettin Durmaz:

Hala bunları izleyen varmıdır

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıolcay uğuz:

çok şükür nagehan yok

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAdil Karli:

Memlekette baska insan kalmadi sanki sürekli ayni kisiler????

Yorum Beğen83
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Haber YorumlarıResul Basin:

YAZIK ŞUNLARI İZLEYENLERE BOŞ TENEKE

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıFatih Öztürk:

Adem sende de gurur yokmus be

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İzlenecek adam yok ayrıca Acunu sevmem laf cambazının teki

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme7
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