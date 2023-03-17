Survivor 2023'e veda eden isim Fatih oldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler takımından Cansu, gönüllüler takımından da Fatih, Aziz ve Alper'in elemeye kaldığı yarışmaya veda eden isim belli oldu.

"ZORLANMAYI, ACI ÇEKMEYİ VE YOKLUĞU ÇOK SEVDİM"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Geçtiğimiz sene All Star'ın ile üzerinde bir oy kullanımı oldu, çok şaşkınım" dedi. Konseyde yarışmacılardan en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim ise Fatih oldu. Veda konuşmasında yaşadığı üzüntüden bahseden Fatih, "Bu benim uzun süreli hayalimdi. Hep Dominik'in kumlarına 66'ı kazımak istiyordum. Zorlanmayı da çok sevdim. Acı çekmeyi de çok sevdim. Yokluğu da çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir şeyi yerine getirdim. Gençlere ve öğrencilerime hayallerinden vazgeçmemelerini ve istedikleri zaman istedikleri şeyi yapabileceklerini burada göstermiş oldum. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma da bu yolda başarılar diliyorum. Her kimin kalbini kırdıysam af ola" dedi.