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Sürpriz Aşk! İlan Ettiler

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Sürpriz Aşk! İlan Ettiler

Ünlü oyuncu Leyla Tanlar ile Burak Dakak, sosyal medya hesaplarından aşkını ilan etti. Güzel Günler dizisinde oynayan çiçeği burnunda sevgililer, Instagram'dan fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Leyla Tanlar, yeni bir aşka yelken açtı. Tanlar, Güzel Günler dizisindeki parnteri Burak Dakak ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti.

Çiçeği burnunda sevgililer Anıtkabir'e gitti. İkili, oradan selfie yaptığı kareyi Instagram'dan paylaştı. Çift, aşklarını ilan etmiş oldu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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