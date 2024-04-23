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Suphiye Orancı'nın 2 kızının babası Metin Akpınar'la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı

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Kızları Metin Akpınar'a babalık davası açan ve daha önce filmlerde rol alan Suphiye Orancı hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Orancı meğer yıllar önce ikiz kızlarının babası Akpınar ile Dönme Dolap filminde rol almış.

Metin Akpınar'la açtığı babalık davasını kazanmasıyla gündeme gelen Duygu Nebioğlu, ablasının da ünlü bir isme babalık davası açtığını söyledi. Uzun yıllardır annesi Suphiye Orancı ile görüşmeyen Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına çıkınca yıllar önceki arşivler gündeme geldi. Daha önce oyunculuk yaptığı öğrenilen Orancı hakkında yeni bir görüntü ortaya çıktı.

DÖNME DOLAP'TA KARŞILIKLI OYNAMIŞLAR

4 tanesi evlilik dışı olmak üzere 6 çocuğu olduğu ortaya çıkan Suphiye Orancı, seneler önce 4 kızını para vererek bir aileye teslim edip Almanya'ya taşındı. Kendisine yeni bir hayat kuran ve Müge Anlı'nın yayına çıkmayı reddeden Orancı'nın seneler önce İbrahim Tatlıses'in birkaç filminde rol aldığı ortaya çıktı. Orancı meğer kızlarının babası Metin Akpınar ile de aynı filmde karşılık oynamış. Akpınar ve Orancı'nın Zeki Alasya ile rol aldığı 1989 yapımı Dönme Dolap filminden kare de ortaya çıktı.

Suphiye Orancı'nın 2 kızının babası Metin Akpınar'la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı

METİN AKPINAR'A AÇTIĞI BABALIK DAVASINI KAZANDI

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.

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Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

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