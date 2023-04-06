Sunucu Sinem Yıldız, 1 milyon TL'lik aracını üzerine yaptığı asistanı tarafından dolandırıldı

Sunucu Sinem Yıldız, 2 yıldır yanında çalıştığı asistanı tarafından dolandırıldı. Kredi çekmesi için 1 milyon TL değerindeki arabasını asistanının üzerine yaptıran sunucu, "Güvendiğim dağlara kar yağdı. Gözünün içine baka baka bunu yapıyor. Neymiş, düşmanı uzakta aramayacaksın" dedi.

Sunuculuk kariyeriyle tanınan Sinem Yıldız, 2 yıl önce işe aldığı ve ablası gibi davrandığı asistanı tarafından dolandırıldı. 1 milyon liralık aracı elinden giden Yıldız, asistanından şikayetçi olduktan sonra yaşadıklarını anlatarak isyan etti.

1 MİLYON TL'LİK ARACI ASİSTANININ ÜZERİNE YAPTI

Yaşadıklarını Show Ana Haber'e anlatan ünlü isim, asistanını 18 yaşındayken işe aldığını ve zamanla kendisinin güvenini kazandırdığını söyledi. Asistanını kardeşi gibi gördüğünü söyleyen Yıldız, "Borç istedi ama 'yok' dedim. Sonra da 'arabanı benim üzerime yap, kredi çekeyim' dedi. Ben de güvendiğim için yaptım" dedi.

ARABAYI TEFECİYE VERMİŞ

Arabayı üzerine alan asistan, bankaya yerine oto galeriye gitti. Asistanının devir yaptığını, araba karşılığında da tefeciden para aldığını söyleyen Yıldız, "360 bin TL alıyor, 500 bin TL ödeyeceğim diyor" dedi. Yaşadıklarını anlatan ünlü isim, "Arabamı götürüyor, bir tefeciye veriyor. Borcu ödenmediği takdirde de araç gitmiş oluyor. Bunu bana neden ve niye yaptın? Güvendiğim dağlara kar yağdı. Gözünün içine baka baka bunu yapıyor. Neymiş, düşmanı uzakta aramayacaksın. Asistanım gibi değil, herkes gerçek ablasıymışım gibi zannediyordu. Beraber işler yapmaya başladık. Uzun zaman işler güzel gitti. Kredi çekebilsin diye gittim noterde arabamı üzerine verdim. Ben de sanki uyku hapı içirmişler gibi her şeye inanıyorum. Araba ne oldu, ne oldu diye defalarca sordum. En sonunda itiraf etti" dedi. Ünlü isim yaşananların ardından asistanından şikayetçi oldu.