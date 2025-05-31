Suavi dolandırıcıların hedefinde! Ünlü şarkıcının 20 bin lirası buhar oldu

Suavi dolandırıcıların hedefinde! Ünlü şarkıcının 20 bin lirası buhar oldu
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Ünlü sanatçı Suavi, internet üzerinden ikinci el piyano satın almak isterken dolandırıldı. 20 bin TL ödeme yapan sanatçı, ürünü teslim alamayınca savcılığa başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, bir kişi gözaltına alındı.

Suavi, geçtiğimiz yıl internet üzerinden piyano satın almak isterken dolandırıcılık mağduru oldu. İkinci el ürünlerin satışa sunulduğu bir mobil uygulamada gördüğü piyano ilanı dikkatini çeken sanatçı, satıcıyla iletişime geçerek ürünü satın aldı. Sabah'ın haberine göre, ödemeyi yapmasına rağmen enstrüman kendisine ulaşmadı. Edinilen bilgilere göre, Suavi uygulama üzerinden iletişime geçtiği kişiden piyano hakkında detaylı bilgi aldı. Ardından 20 bin TL'lik ödemeyi gerçekleştirerek piyanonun kargo ile gönderilmesini beklemeye başladı. Ancak aradan geçen zamana rağmen ürün teslim edilmedi. Suavi, satıcıya yeniden ulaşmaya çalışsa da tüm çabaları sonuçsuz kaldı.

ADLİYEDE İFADE VERDİ: "KENDİSİNE BİR DAHA ULAŞAMADIM"

Yaşadığı mağduriyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Suavi, savcılığa verdiği ifadesinde şu sözlere yer verdi, "İlanı gördükten sonra satıcıyla iletişime geçtim. Ürünü almaya karar verdim ve ödemeyi yaptım. Ancak piyano elime ulaşmadı. Kendisine bir daha ulaşamadım. Dolandırıldığımı anlayınca şikâyetçi oldum."

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suavi'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, ilanı yayımlayan kişinin kimliğini tespit etti. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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