Suavi... DEPREMZEDE ÇOCUĞA KORUYUCU AİLE OLAMADI!

Şarkıcı Suavi ve eşi Gönül Saygan'ın depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak için yaptıkları başvuru reddedildi. Gönül Saygan, "Suavi 70 yaşında diye koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam, hâlâ deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor" diyerek sitem etti.

Depremlerin ardından bölgeye giderek vatandaşlara yardım etmeye çalışan sanatçı Suavi ve eşi Gönül Saygan da depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

Çiftin koruyucu aile olma talebi yapılan incelemelerin ardından reddedildi.

"70 YAŞINDA DİYE KORUYUCU AİLE OLMAMIZI REDDETTİLER"

Gönül Saygan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Suavi 70 yaşında diye bizim koruyucu aile olmamızı reddettiler.

70 yaşında dedikleri adam, hala deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor. Biz o çocuklara, çiçek gibi bakarız.

Engelimizi kaldırın. Biz talibiz" ifadelerini kullandı.

Suavi ve Gönül Saygan çiftinin Suada Saygan adında bir kız çocukları var.