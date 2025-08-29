Su Özcan (Aisu) ile Zeynep Tanyalçın (Lil Zey) mekan çıkışı birbirine girdi

Ünlü bir markanın tanıtım daveti, beklenmedik bir gerginliğe sahne oldu. Müzik dünyasında "Aisu" adıyla tanınan şarkıcı Su Özcan ile sahne ismi "Lil Zey" olan Zeynep Tanyalçın, mekan çıkışında sert şekilde tartıştı.

BARDAK FIRLATTI, HAKARET ETTİ İDDİASI

İddialara göre, yaşanan arbede sırasında Tanyalçın, Özcan'a ağır sözler sarf etti ve elindeki içkiyi onun üzerine fırlattı. Kısa sürede büyüyen olayda yumrukların da devreye girdiği ve tarafların birbirine saç saça kavga ettiği öğrenildi. Özcan ayrıca, son dönemde Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamasındaki dansıyla gündem olan Mecnun Giasar'ın da kendisine hakaret ettiğini ve içkisini yüzüne attığını öne sürdü.

GÜVENLİKTEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananların ardından Su Özcan, sadece Tanyalçın ve Giasar'dan değil, olaylara müdahale etmediği gerekçesiyle mekan güvenliğinden de şikâyetçi oldu.

LİL ZEY'İN SİCİLİ GÜNDEME GELDİ

Ekol TV'nin haberine göre, rapçi kimliğiyle tanınan Zeynep Tanyalçın'ın emniyette iki farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polis, kavgayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.