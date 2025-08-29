Su Özcan (Aisu) ile Zeynep Tanyalçın (Lil Zey) mekan çıkışı birbirine girdi
Ünlü bir markanın lansman çıkışı gerilime sahne oldu. 'Aisu' adıyla bilinen şarkıcı Su Özcan ile 'Lil Zey' lakaplı Zeynep Tanyalçın arasında tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tanyalçın, Özcan'a ağır sözler söyledi ve elinde tuttuğu bardağı fırlattı. Olayda dansçı Mecnun Giasar'ın da adının geçtiği belirtilirken, Özcan mekan güvenliğini de şikayet etti.
Ünlü bir markanın tanıtım daveti, beklenmedik bir gerginliğe sahne oldu. Müzik dünyasında "Aisu" adıyla tanınan şarkıcı Su Özcan ile sahne ismi "Lil Zey" olan Zeynep Tanyalçın, mekan çıkışında sert şekilde tartıştı.
BARDAK FIRLATTI, HAKARET ETTİ İDDİASI
İddialara göre, yaşanan arbede sırasında Tanyalçın, Özcan'a ağır sözler sarf etti ve elindeki içkiyi onun üzerine fırlattı. Kısa sürede büyüyen olayda yumrukların da devreye girdiği ve tarafların birbirine saç saça kavga ettiği öğrenildi. Özcan ayrıca, son dönemde Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamasındaki dansıyla gündem olan Mecnun Giasar'ın da kendisine hakaret ettiğini ve içkisini yüzüne attığını öne sürdü.
GÜVENLİKTEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşananların ardından Su Özcan, sadece Tanyalçın ve Giasar'dan değil, olaylara müdahale etmediği gerekçesiyle mekan güvenliğinden de şikâyetçi oldu.
LİL ZEY'İN SİCİLİ GÜNDEME GELDİ
Ekol TV'nin haberine göre, rapçi kimliğiyle tanınan Zeynep Tanyalçın'ın emniyette iki farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polis, kavgayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.