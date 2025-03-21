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Su Akkuyu, Kırmızı Elbisesiyle Büyüledi! İsviçre Tatili İçin Gün Sayıyor

Su Akkuyu, Kırmızı Elbisesiyle Büyüledi! İsviçre Tatili İçin Gün Sayıyor
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Ünlü model Su Akkuyu, katıldığı özel davette kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Akkuyu, yoğun temposuna kısa bir mola vererek İsviçre tatiline hazırlanıyor

Modellik kariyerindeki yükselişiyle adından sıkça söz ettiren Su Akkuyu, geçtiğimiz günlerde katıldığı özel bir davette zarafetiyle büyüledi. Kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü model, davetlilerden tam not aldı.

Şıklığını sosyal medya hesaplarında da paylaşan Akkuyu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan ünlü model, yorucu iş temposuna kısa bir ara vererek İsviçre'ye tatile gideceğini duyurdu. Doğal güzellikleriyle ünlü İsviçre'de keyifli bir tatil planlayan Akkuyu, bu seyahatle hem dinlenmeyi hem de yeni projeleri için enerji toplamayı hedefliyor.

Haberler.com / Bilal teymur - Magazin
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