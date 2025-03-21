Su Akkuyu, İsviçre Karlarında Zarafetini Konuşturdu

Uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren başarılı model Su Akkuyu, iş seyahatlerine verdiği kısa bir arada İsviçre'nin göz kamaştıran kış manzaralarının keyfini çıkardı. Almanya, Dubai ve Londra gibi moda dünyasının kalbinin attığı şehirlerdeki yoğun temposunun ardından Akkuyu, İsviçre'nin sakin ve büyüleyici doğasında enerji depoladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini adeta büyüleyen Akkuyu, karlar altındaki şıklığıyla da dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyaz şık montu ve doğal güzelliğiyle kışın soğuk atmosferine sıcak bir dokunuş katan ünlü model, hayranlarından tam not aldı.

2025 yılında da yoğun bir takvime sahip olan Su Akkuyu, bu kısa İsviçre kaçamağıyla hem dinlenme fırsatı buldu hem de takipçilerine unutulmaz kareler armağan etti. Moda dünyasının yakından takip ettiği Akkuyu'nun, tatil dönüşü yeni projeleriyle gündeme gelmesi bekleniyor.