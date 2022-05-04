Stüdyoda romantik anlar! Yeni gelin Seda Sayan ve eşi dans etti, şarkı sözleri dikkat çekti
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Kısa süre önce dünyaevine giren Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, Nadide Sultan'ın söylediği "Cennet" şarkısı eşliğinde dans etti. İkilinin stüdyoda romantik anlar yaşadığı görülürken, Çağlar Ökten'in şarkının sözleri olan "Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulur yine seni severim" sözlerini üstüne basa basa söylemesi dikkat çekti.
Ünlü sanatçı Seda Sayan, kısa süre önce Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. İkilinin evlilikleri magazin camiasında bomba etkisi yarattı. Henüz evliliklerinin baharında olan ikili, birbirlerini öpmeleri ve romantik pozlarının ardından bu kez de danslarıyla gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in programına konuk oldu. Kendi şarkılarını seslendiren Nadide Sultan, daha sonra çiçeği burnunda çift için şarkı söyledi.
Nadide Sultan'ın söylediği Cennet adlı şarkı eşliğinde dans eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten, kendilerini bir süre müziğin ritmine bıraktı. Bu sırada sahnede romantik anlar yaşandı.
Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in Cennet şarkısındaki "Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, Arar bulurum yine seni severim" sözlerini üstüne basa basa söylemesi dikkat çekti.