Söylemezsem Olmaz... RADİKAL DEĞİŞİKLİK, KADRO DAĞILDI!
Magazin Haberleri
Pınar Eliçe, Bircan Bali ve Ebru Şancı'nın sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz'da yeni sezon öncesi 3 yorumcu da ayrıldı. Programdan olaylı bir şekilde ayrılan Seren Serengil ise "Benden sonrası tufan, benim ışığım herkesi parlatır. Bilmezler o ışığın kendileriyle ilgili olmadığını. Ta ki karanlıkta kalana gerçeklerini görünceye kadar" ifadelerini kullandı.
Uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve son olarak Pınar Eliçe, Bircan Bali ile Ebru Şancı'nın yorumcu kadrosunda yer aldığı Söylemezsem Olmaz'da tüm yorumcular ayrıldı. Daha önce programdan olaylı şekilde ayrılan Seren Serengil ise ünlü sunucuların vedasının ardından "Benden sonrası tufan" dedi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin