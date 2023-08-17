Söylemezsem Olmaz... RADİKAL DEĞİŞİKLİK, KADRO DAĞILDI!

Pınar Eliçe, Bircan Bali ve Ebru Şancı'nın sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz'da yeni sezon öncesi 3 yorumcu da ayrıldı. Programdan olaylı bir şekilde ayrılan Seren Serengil ise "Benden sonrası tufan, benim ışığım herkesi parlatır. Bilmezler o ışığın kendileriyle ilgili olmadığını. Ta ki karanlıkta kalana gerçeklerini görünceye kadar" ifadelerini kullandı.