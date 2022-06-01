Söylemezsem Olmaz Hayranlarına Kötü Haber - Haberler

Söylemezsem Olmaz izleyicileri bir süredir programı ekranda göremeyince nedenini merak etti.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun yorumculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz adlı program, hafta içi her gün saat 08.45'te Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyordu.

Peki, Söylemezsem Olmaz Neden yok, bitti mi? İşte cevabı...

SEZON FİNAL YAPTI

Söylemezsem Olmaz, 27 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı.

Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz'ın Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.

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