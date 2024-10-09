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Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu

Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
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Ortaköy'deki ünlü bir mekan, hafta sonu ilginç bir kavgaya sahne oldu. Sosyetik güzel Hande Demir, eğlenmeye gittiği mekanın kapısında üç kadın tarafından darp edildiği iddia edilmişti. İlk kez Haberler.com'a konuşan sosyetik güzel 'haberler doğru değil' dedi.

Sosyetik güzel Hande Demir'in, üç arkadaşıyla birlikte eğlence mekanından çıkarken darp edildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Basında yer alan haberlere göre, iş insanı Erdinç Acar'ın eşi Hande Demir, bir gece eğlencesinin ardından mekanın çıkışında başka müşteriler tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü.

HAKKIMDA YAPILAN HABERLER ASILSIZDIR

İddiaların ardından Hande Demir, Haberlercom'a özel açıklamalarda bulundu. Demir, çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurguladı ve "Bana vurabilecek bir kadın daha tanımıyorum yapılan haberler asılsızdır" ifadelerini kullandı. Sosyetik güzelin bu net yanıtı, olayla ilgili spekülasyonları da sona erdirdi.

Demir, yaşananların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sosyal medya hesaplarından da durumu yalanladı.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Hande Demir 3-sayfa Magazin Yaşam

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