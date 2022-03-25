Sosyete Onları Konuşuyor! Aşk Karesi Ortaya Çıktı

ARALIK, IĞDIR (Snob Magazin) - Snob Magazin'in özel haberine göre; 20 Haziran 2016'da oyuncu Bade İşçil'den boşanan Malkoç Süalp, iş insanı Ali Gürsoy'dan Aralık 2020'de boşanan Melis Çiftçi ile aşk yaşıyor.

Çiftin samimi karesine Snob Magazin ulaştı. İkilinin çok mutlu olduğu öğrenildi.

MALKOÇ SÜALP KİMDİR?

Ünlü oyuncu Bade İşçil ile 2013-2016 yılları arasında evli kalan ve bu evlilikten Azur adında bir oğlu olan iş insanı Malkoç Süalp, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

1988 yılında Teddington Boys School okulundan mezun olmuştur. Ardından 1988 yılında Kingston College okuluna geçiş yapan Sualp, 1992 yılında Westminster Üniversitesi'ne lisans eğitimi almıştır. 1998 yılında kurulan Unite BT şirketinin CEO'sudur.

MELİS ÇİFTÇİ KİMDİR?

Sanayici ve iş kadını. Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi. 1978'de İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini 1996'da Özel Işık Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversite öğrenimine Boston'da devam etmiştir.

2000 yılında Mount Ida College İşletme Bölümü'nden mezun olan Gürsoy, profesyonel iş yaşamına Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.'de başlamıştır. Melis Gürsoy, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

Melis Gürsoy, 2008 yılında iş insanı Ali Gürsoy ile evlendi. Çiftin evliliği Aralık 2020'de son buldu. Çiftin bu evlilikten Alissa ve Melissa adında iki kızı bulunuyor.