Sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para aklama soruşturması genişliyor

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahiplerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. Gazeteci Murat Ağırel'in paylaşımına göre, güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Tayyar Taylan Öz ve eşi Özlem Öz'ün de mal varlıklarına el konuldu.

Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi isimlere yönelik soruşturmalar açılmaya devam ediyor.

Gazeteci Murat Ağırel, güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldığını yazdı.

Ağırel, X hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığını duyurdu.

Bugün, Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı fotoğrafta bulunan 12 fenomenin de tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Yine sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'ün de hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmuştu.