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Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti

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Ünlü bir marka, tasarladığı baget ekmek şeklindeki el çantasını piyasaya sürdü. Fenomen Rachel Araz, sosyal medya hesabından çantayı paylaştı. "Baget ekmek şahsi meselemdir" notunu düşen Araz'ın gönderisine tepki yağarken çantanın fiyatı şoke etti.

İtalya'nın ünlü moda markalarından biri tarafından üretilen baget ekmek şeklindeki çanta, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya fenomeni Rachel Araz bu çantayı alarak, özellikle fiyatı nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

BU ÇANTA BİN DOLAR EDER Mİ?

1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan fenomen Rachel Araz, lüks yaşam tarzıyla tanınan biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Araz çanta paylaşımı nedeniyle takipçileri tarafından eleştiri aldı. Baget ekmek şeklindeki çantasını "Baget ekmek şahsi meselemdir" şeklinde bir notla paylaşan Araz'a çantanın tasarımı nedeniyle takipçilerinden yorum yağdı.

FİYATI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Baget ekmek şeklindeki çantanın fiyatı ise tepkilerin büyümesine yol açtı. Rachel Araz'ın satın aldığı bu ilginç tasarımlı çanta, bin dolar yani yaklaşık 34 bin TL. Yüksek fiyatı gören sosyal medya kullanıcıları, "Yok artık, daha neler göreceğiz?", "Parayı bulunca nereye harcayacağını şaşırdı" gibi eleştirilerde bulundu.

RACHEL ARAZ KİRESEPİ KİMDİR?

Ünlü Influencer 24 Mart 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sion Fransız Lisesinden mezun olan Araz, Notre Dam de okudu. Lisans eğitimini ise Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde yaptı. Moda ikonu olarak tanınan Rachel Araz, sosyal medya platformunda ürettiği özgün içeriklerle 1 milyona yakın takipçiye sahip.

Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Konyalı:

Yani bizim kanımızı taşımıyor.. Normaldir..

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