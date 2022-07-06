Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü, delil yetersizliğinden beraat etti - Haberler

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Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü, delil yetersizliğinden beraat etti

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü, delil yetersizliğinden beraat etti

Ünlü şarkıcı Songül Karlı'yı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Metin Yüncü hakkında karar çıktı. Mahkeme, Karlı'nın eski eşinin de aralarında olduğu 3 sanığın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Şarkıcı Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

ESKİ EŞE DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve dosyada müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlediğine dair hiçbir delil bulunmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme, sanıklar Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Ali Barbaros'un üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin müşteki Songül Karlı'nın dışında iddiaları dışında kesin bir delil elde edilemediğinden sanıkların beraatına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Metin Yüncü hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmetti.

Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü, delil yetersizliğinden beraat etti

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Aralık 2020'de gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheliler Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu'nun 'dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü, delil yetersizliğinden beraat etti

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Songül Karlı 3. Sayfa Magazin Güncel Haberler

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