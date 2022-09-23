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Soner Sarıkabadayı "Kendileri" ile Geldi

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Soner Sarıkabadayı 'Kendileri' ile Geldi

Müzik sektöründe ki en kaliteli hit parçaların neredeyse tamamında imzası olan Soner Sarıkabadayı'nın yeni şarkısı "Kendileri" sizlerle buluşmaya geliyor.

Pop müziğin usta sesi Soner Sarıkabadayı, yeni teklisi Kendileri ile gönülleri fethetmek için açık adres veriyor: "Soner Sarıkabadayı Youtube Kanalı".

Düzenlemesi Aerro mastering çalışması Gkg tarafından yapılan şarkının klibi içinse yönetmen koltuğuna her zamanki gibi Onur Oğuz oturdu. Söylemeye gerek olmasa da adet yerini bulsun, söz ve müzik: Soner Sarıkabadayı.

Ve dikkat! Soner Sarıkabadayı, sevenlerini 23 Eylül'de evine, Soner Sarıkabadayı Youtube kanalına davet ediyor ve herkese klibi ilk izleyen olma fırsatı sunuyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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