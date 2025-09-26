Son Günlerinde Akıllı Kilit Yaptırmıştı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcının, ölümünden iki gün önce evine akıllı kilit yaptırdığı öğrenildi. Şarkıcı, o anlarda kendisini daha güvende hissettiğini belirtmişti.
ÖLMEDEN 2 GÜN ÖNCE EVİNE AKILLI KİLİT SİSTEMİ YAPTIRMIŞ
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp yaşamını yitiren Güllü'nün, iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı öğrenildi. O anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüde şarkıcı, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi.
Öte yandan, şarkıcının vefat etmeden önce kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş anlarının güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin