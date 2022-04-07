Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi cam silerken 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Yıldızların Altında gibi parçalarla bilinen Kargo grubunun ünlü solisti Koray Candemir'in annesi, evinin camını sildiği esnada 9. kattan düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir sitede sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında yaşadığı dairenin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti.
ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNİ TAŞIDI
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan acı haberini alan Sanatçı Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.