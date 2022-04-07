Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi cam silerken 9. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haberler

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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi cam silerken 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Abdul Samet Kaya - Magazin
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Yıldızların Altında gibi parçalarla bilinen Kargo grubunun ünlü solisti Koray Candemir'in annesi, evinin camını sildiği esnada 9. kattan düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir sitede sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında yaşadığı dairenin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti.

Son dakika! Ünlü sanatçı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNİ TAŞIDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan acı haberini alan Sanatçı Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

Kargo grubunun solisti Koray Candemir'in cam silerken 9. kattan düşerek hayatını kaybettiKoray Candemir

Son dakika! Ünlü sanatçı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi cam silerken 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi cam silerken 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi cam silerken 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Magazin

Koray Candemir, Kadıköy, Cenaze, Polis, 3. Sayfa, Magazin, Haberler

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