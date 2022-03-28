Oscar'da En İyi Film ödülünü CODA kazandı! Oyuncu Troy Kotsur, Oscar alan ilk işitme engelli oldu

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi. Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby'nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede en büyük ödülü kazandı.

OSCAR TARİHİNE GEÇTİ

İngilizce "İşitme engelli ebeveynlerin çocukları" (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan CODA, filmin adını olduğu kadar hikayesini de anlatıyor. CODA filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti.

SAVAŞTA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

"Ukrayna'daki savaşa hayır" mesajlarının da yer aldığı ve savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan gecede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de bir konuşma yapmak istediği ancak ödülleri dağıtan Akademi'nin bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi.