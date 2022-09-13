Son Dakika: Efsane yönetmen ve senarist Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti

1960'lar boyunca Breathless ve Alphaville de dahil olmak üzere birçok projede imzası bulunan 91 yaşındaki yönetmen ve film yapımcısı Jean-Luc Godard, hayata gözlerini yumdu. Yönetmenin ölümünü Fransız Liberation gazetesi duyurdu.

JEAN-LUC GODARD KİMDİR?

Jean-Luc Godard, 1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı. 1960'larda sinemada devrim etkisi yaratan "Nouvelle Vague yani Yeni Dalga" akımına öncülük eden isimlerden oldu.

Son Nefes, Küçük Asker, Serseri Aşıklar, Kendi Hayatını Yaşamak gibi filmleriyle dikkat çeken ünlü yönetmen farklı bir sinematografik dil ve kurgu yöntemi kullanarak Fransız sinemasında o zamana kadar kabul gören kalıplaşmış yapıları yıkmayı başarmıştı.