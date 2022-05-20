Şok Eden Oje Yorumu! Sert Konuştu - Haberler

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Muhabirlerle sohbet eden Esra Balamir, "Yaz ayında Avusturalya'da yaşayan ailemin yanına gideceğim. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

Aşktan yana yüzü gülmeyen şarkıcı, yalnız olma sebebini de açıkladı.

"ÇOK SEÇİCİYİM"

Şarkıcı, "Çok seçiciyim, bu nedenle yalnızım" dedi.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına ve İbrahim Selim'in programına siyah ojeli elleriyle tırnaklarıyla katılmıştı.

"SEVGİLİM OJE SÜRSE YANIMA YAKLAŞAMAZ!"

Uraz Kaygılaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Balamir, "Oje sürmek çok saçma. Benim sevgilim oje sürse yanıma yaklaşamaz! Uraz Kaygılaroğlu'na ne oluyor hiç anlamadım" açıklamasında bulundu.

MEĞERSE KIZI İÇİN OJE SÜRMÜŞ

Gazeteci Arif Hür, Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına oje sürme nedenini açıkladı. Hür, "Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki kızı Ada'nın isteği üzerine oje sürmüş. Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Kaygılaroğlu'nun tek amacı kızını mutlu edebilmekmiş." ifadelerini kullandı.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir, 7 Eylül 1975 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusudur.

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Daha sonra başka bir kanalda sabah programı sunmuştur. Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Esra Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir.

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