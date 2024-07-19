Üye Girişi
Haberler

Soft Makyaj Trendi 2024 Yılında Öne Çıkıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Makyaj uzmanları, 2024 yılında soft makyajın moda olduğunu ve yoğun makyajın cildi yorduğunu vurguluyor. Film setlerinde makyözlük yapan Nurgül Gezer, yaz aylarında hafif allıklarla yapılan makyajların tercih edilmesi gerektiğini belirtirken, ünlü model Oksana Kuznetsova da makyözlerin hijyen konusunda titiz olmalarının önemini vurguladı.

Soft makyaj 2024 yılında ön plana çıkarak, diğer teknikleri geride bıraktı. Makyaj uzmanları 2024 yılında daha çok soft makyajın moda olduğunu söyleyerek, yoğun makyajın hem cildi yorduğuna hem de gereksiz olduğuna dikkat çektiler.

Özellikle film setlerinde makyözlük yapan Nurgül Gezer, "En önemli giysimiz cildimizdir. Yoğun makyajların artık tercih edilmiyor. Yaz aylarında daha fresh, abartıya kaçmadan, hafif allıklarla yapılan makyajlar daha çok tercih edilmeli. Bu yaz daha çok şeftali ve pembe tonları tercih ediliyor. Kışın ise daha yoğun makyajlar ve gece tonları tercih ediliyor. Highligterlarımız ise olmazsa olmazlarımız yazın ve kışın sürmeye devam edebiliriz. Allıklarda ise yazın toz allıklar tercih ederken kışın likitallıklar daha çok kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında makyaj yaptıktan sonra pudralamalıyız böylece makyajımız daha kalıcı oluyor. Cildimizi korumak ve yormamak adına her zaman yaz kış demeden güneş kremi kullanmalıyız. Makyajımızı her zaman güzelce temizlemeliyiz çünkü bütün gün yüzümüzde kalan makyajımız gözeneklerimize doluyor. Cildimizde yıpranmalara ve yorulmalara yol açıyor. Temizlemenin ardından ise cildimizi her zaman nemlendirmemiz de lazım. Unutmayalım ki en önemli giysimiz cildimiz" dedi.

Makyözlerin, moda sektöründe çok önemli bir yere sahip olduklarını söyleyen ünlü model Oksana Kuznetsova ise "Onların bizim yüzümüze uyguladığı her bir materyal çok önemli. Kullandığı dezenfektanlar, titiz olması ve hijyeni çok önemli. Onlar ne kadar hijyenli olurlarsa cildimiz o kadar temiz kalmış oluyor. Bir modele kullandıkları bir malzemeyi başka bir modele kullanamaz mikrop kapabiliriz. Güneşin altında defilelerimiz, çekimlerimiz oluyor. O güneşin altında yoğun bir yağ tabakası oluşturacak makyajlardan çok daha az ama güzelliği öne çıkaracak makyajlar daha önemli. Bunun ayrımını ise hanımefendi gibi profesyonel makyözler daha iyi biliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Makyaj Moda Magazin Güncel Haberler

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı açıldı mı? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?
Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title