Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 3 Mayıs'ta kaybetti. Önder'in vefatının ardından saçlarını makinayla kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı. Aksu'nun saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattığı görüldü.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberi yakın dostu Sezen Aksu'yu da yıktı.
SEZEN AKSU SAÇINI KAZITTTI
TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ'dan dikkat çeken bir anekdot aktarıldı.
Üstündağ'ın iddiasına göre, Sırrı Süreyya Önder'in yakın arkadaşı Sezen Aksu, ölüm haberini aldıktan sonra uzun uzun ağladı, bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Sezen Aksu'nun bu radikal kararının ardından son hali ortaya çıktı. Saçlarını kısacık kestiren Minik Serçe'nin saçlarının rengi hem de sarıya çevirdiği görüldü.