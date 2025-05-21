Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 3 Mayıs'ta kaybetti. Önder'in vefatının ardından saçlarını makinayla kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı. Aksu'nun saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattığı görüldü.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberi yakın dostu Sezen Aksu'yu da yıktı.

SEZEN AKSU SAÇINI KAZITTTI

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ'dan dikkat çeken bir anekdot aktarıldı.

Üstündağ'ın iddiasına göre, Sırrı Süreyya Önder'in yakın arkadaşı Sezen Aksu, ölüm haberini aldıktan sonra uzun uzun ağladı, bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sezen Aksu'nun bu radikal kararının ardından son hali ortaya çıktı. Saçlarını kısacık kestiren Minik Serçe'nin saçlarının rengi hem de sarıya çevirdiği görüldü.

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHaji G. Osman / G&S Åkeri:

Bu CAHİLİ ...haber diye mi yazıyorsunuz ??? Ayıp bee sokak cocuklarını yazsanız onun yerine daha değerli ???????? şahsi düşüncemdir !!!

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil null:

sezen sırrınin ardından sernde gitl

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKablobükücü:

bu da kırık

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

kafa uçmuş kadının

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Ne çabuk uzamış

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Altın fiyatlarında haftalar sonra beklenen hareketlilik başladı

Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.