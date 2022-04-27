Sinirlerine hakim olamayan Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı

Şu sıralar hamile olan ve kısa bir süre sonra bebeğini kucağına almaya hazırlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya hesabını aktif kullanmayı sürdürüyor.

RİHANNA'YA BENZETTİ

Genç fenomen son dönemde cesur hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'nın tarzına benzer giyinerek pozlar verdi. İddialı pozlarını paylaşan Ece Ronay'a bir takipçisi "Rihanna özentisi" dedi.

"SÜTYENLE GEZECEĞİM PATLA"

Ece Ronay ise bu yoruma sessiz kalmadı. Ece Ronay takipçisinin bu yorumuna "Evet yakında sütyenle gezeceğim patla" yanıtını verince gündem oldu.

İşte o diyalog:

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