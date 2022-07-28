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Sinemanın Yeni Kraliçe ve Kralı Seçildi

Sinemanın Yeni Kraliçe ve Kralı Seçildi

Bu yıl 5. kez düzenlenen "Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması" önceki gece  Boyut Çelik Kapı'nın ana sponsorluğunda yapılırken gecenin sunuculuğunu güzel oyuncu Ayça Kuru yaptı.

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Yarışmaya Türkiye ve Avrupa'dan katılan on iki erkek ve on iki bayan yarışmacı jüri önünde terk döktüler. Sıkı bir elemeye tabi tutulan oyuncu adaylarından 19 yaşındaki Kırımlı, Tatar güzeli Saide Abliazova Kraliçe seçildi.

18 yaşındaki Ayhan Kemal İşcan ise Kral ünvanı alarak birinci oldular. İki genç oyuncu adayı da uzun süren bir eğitime katılarak sinema ve dizi dünyasının yeni yüzleri olacaklar.

Geceye katılanlar arasında sinemanın usta isimleri Müjdat Gezen, Tamer Karadağlı, Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Serdar Gökhan, Coşkun Sabah gibi isimler yer aldı. Yarışmanın birincileri davetlilerl ve sinemanın önemli isimlerinden tam not alırken sunucu Ayça Kuru güzelliği ile yarışmacıları gölgede bıraktı.

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