Sinem Ünsal sanal medyada beğeni topladı

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de gündemde. Başarılı oyuncu, sünnet düğünü sahnesinde giydiği siyah elbiseyle hayranlarını büyüledi. Çekim öncesinde, yerel sarı kalker taşının kullanıldığı ve ihtişamlı mimarisiyle göz kamaştıran Albora Konağı'nda poz veren Ünsal için 'Sütun gibi', 'Mardinli güzel yarim', 'Kusursuz güzellik' yorumları yapıldı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Albora Konağı'nın görkemi ve Ünsal'ın güzelliğinin birleşmesiyle ortaya çıkan fotoğraf, sanal medyada gündem oldu. Beğeni butonunu çökerten hayranları, güzel oyuncuya iltifatlar yağdırdı. Sinem Ünsal'ın mankenlere taş çıkaran düzgün fiziğini sergilediği siyah elbise, moda tutkunlarının da radarına girdi. Bel bölgesindeki işleme ve minik dekoltesiyle dikkat çeken elbise, kısa sürede en çok aranan elbise modelleri arasına adını yazdırdı.