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Sinem Kobal süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu

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Selena dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süredir sadece eşi ve çocuklarıyla ilgilenen Kobal, 7 yılın ardından setlere döndü. Sinem Kobal son olarak özel bir davete katıldı ve süper mini elbisesi ile göz doldurdu. Kobal'ın yüzündeki değişim de dikkatlerde kaçmadı.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020'de Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, bir süredir zamanının tümünü eşi ve kızlarına ayırıyordu.

Her fırsatta setlere duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile sonunda setlere döndü.

SÜPER MİNİ ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu son olarak özel bir davette boy gösterdi. Geceye süper mini beyaz elbisesi ile damga vuran Kobal kombini siyah ayakkabıları ve kırmızı ruju ile tamamladı. Saçlarını da toplu tercih eden Kobal bu haliyle çok beğenildi. Geceden karelerini sosyal medyada peş peşe yayınlayan ünlü ismin yüzündeki değişimse dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

mide bulantıcı bir hareket...

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Haber Yorumlarıİlhan Fırat:

Ortalık malı gibi bir sağa dönüyor bir sağa dönüyor

Yorum Beğen75
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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Ekranlara dizilere geri dönmeli

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Sıradan bir ünlü veya sanatçının elbisesi haber mi olur? sinem kobal da olan 200 gram lık etten her kadında var.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yakında belden yukarı çıplak normal olur. almanyada bir çok yüzme havuzlarında üstü çıplak yüzmek müsadeli. 20 seneye şehirde üstü çıplak shopping yapılır diye tahmin ediyorum.

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Çirkinleşmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar

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Haber YorumlarıAhmet Bayram:

göz doldurdu ne demek ya?? evet onu böyle mini elbiseyleyle görünce gerçekten çok duygulandık gurur duyduk :))

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Haber YorumlarıJY:

YORUMUM NİYE SİLİNDİ????? :((((

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Haber YorumlarıSedat Taha Furkan:

Kemik şow

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