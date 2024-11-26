Sinem Kobal süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu
Selena dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süredir sadece eşi ve çocuklarıyla ilgilenen Kobal, 7 yılın ardından setlere döndü. Sinem Kobal son olarak özel bir davete katıldı ve süper mini elbisesi ile göz doldurdu. Kobal'ın yüzündeki değişim de dikkatlerde kaçmadı.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020'de Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, bir süredir zamanının tümünü eşi ve kızlarına ayırıyordu.
Her fırsatta setlere duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile sonunda setlere döndü.
SÜPER MİNİ ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü oyuncu son olarak özel bir davette boy gösterdi. Geceye süper mini beyaz elbisesi ile damga vuran Kobal kombini siyah ayakkabıları ve kırmızı ruju ile tamamladı. Saçlarını da toplu tercih eden Kobal bu haliyle çok beğenildi. Geceden karelerini sosyal medyada peş peşe yayınlayan ünlü ismin yüzündeki değişimse dikkatlerden kaçmadı.