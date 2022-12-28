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Sinem Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla mutfak pozunu paylaştı

Magazin Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturduktan sonra iki bebek dünyaya getiren ve oyunculuğa ara veren Sinem Kobal, sosyal medya hesabından kızıyla yemek yaptığı anları paylaştı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten oyuncu, kızının yüzünü de göstermedi.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, 2020 yılında ilk bebeği Lalin'i 7 ay önce de Leyla'yı kucağına aldı. Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu, sosyal medya hesabından kızıyla paylaşım yaptı.

LALİN'LE MUTFAK POZU

Gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarının yüzünü göstermeyen Sinem Kobal, kızı Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. 2 yaşındaki Lalin'in büyümesi dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla mutfak pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Sinem Kobal Magazin Haberler

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