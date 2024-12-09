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Sinan Akçıl'ın Simge Sağın anonsu gündem oldu: Wanda Nara çok üzülecek

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Bir ödül töreninde en iyi kadın şarkıcı ödülünü Simge Sağın aldı. Sağın'a ödülünü Sinan Akçıl verdi. Akçıl'ın Sağın'ı sahneye çağırırken "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" demesi ise çok konuşuldu.

Dün akşam düzenlenen ödül töreninde, "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülünün sahibi Simge Sağın oldu. Son dönemde hem kıyafetleriyle hem de Icardi yorumlarıyla gündeme gelen Simge'ye ödülü vermek için Sinan Akçıl sahneye çıktı.

"WANDA NARA ÜZÜLECEK"

Akçıl, sahnede konuşma yaparken kendini tutamayarak önce güldü ardından ise Wanda Nara'ya Icardi göndermesi yaptı. Akçıl, Simge'yi anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" dedi.

Sinan Akçıl'ın Simge Sağın anonsu gündem oldu: Wanda Nara çok üzülecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yaşananları duyan herkes aynı yorumu yapıyor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bu Simge kadar kendini alçaltan biri daha hayatımda görmedim.. Adamın umrunda değil hala zorla asılıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBükücü:

Simge ne kadar kendini düşürsen de Wanda Nara'dan güzelsin. Icardi senindir tepe tepe kullan :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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