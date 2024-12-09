Sinan Akçıl'ın Simge Sağın anonsu gündem oldu: Wanda Nara çok üzülecek

Dün akşam düzenlenen ödül töreninde, "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülünün sahibi Simge Sağın oldu. Son dönemde hem kıyafetleriyle hem de Icardi yorumlarıyla gündeme gelen Simge'ye ödülü vermek için Sinan Akçıl sahneye çıktı.

"WANDA NARA ÜZÜLECEK"

Akçıl, sahnede konuşma yaparken kendini tutamayarak önce güldü ardından ise Wanda Nara'ya Icardi göndermesi yaptı. Akçıl, Simge'yi anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" dedi.