Sinan Akçıl'dan açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan boşanmamı bir yıl erteletti

Şarkıcı Sinan Akçıl, Akşam TV'den Yasemin İlan'a yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, Burcu Kıratlı ile yaşadığı boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken bir detayı ilk kez paylaştı. Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine evliliğini bitirmeden önce bir kez daha düşünmesi yönünde nasihat verdiğini söyledi.

"GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK OLMA" UYARISI

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yaptığı uyarıyı şu sözlerle aktardı:

"Cumhurbaşkanımız boşanmamın Türk gençliğine doğru bir örnek olmayacağını söyledi. Bana evliliği yeniden denememiz gerektiğini ifade etti."Akçıl, görüşmenin Burcu Kıratlı'nın ve Emine Erdoğan'ın da bulunduğu bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

"BOŞANMAYI BİR YIL ERTELEDİK"

Ünlü şarkıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine boşanma kararını bir süre ertelediklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız benim boşanmamı bir yıl ertelememi sağlamıştır. Mantıklı şeyler söyledi. Biz de tekrar denedik ama olmayınca olmuyor." ifadelerini kullandı.