Haberler

Sinan Akçıl'dan açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan boşanmamı bir yıl erteletti

Sinan Akçıl'dan açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan boşanmamı bir yıl erteletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Sinan Akçıl, boşanma sürecine ilişkin önemli bir detayı paylaştı. Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine evliliğini bitirmeden önce bir kez daha düşünmesi yönünde nasihat verdiğini belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Akçıl'ın boşanmasının Türk gençliğine doğru bir örnek olmayacağını söyledi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Akçıl'ın boşanmasını bir yıl ertelemesini sağladı.
  • Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine boşanma kararını bir süre erteledi.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Akşam TV'den Yasemin İlan'a yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, Burcu Kıratlı ile yaşadığı boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken bir detayı ilk kez paylaştı. Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine evliliğini bitirmeden önce bir kez daha düşünmesi yönünde nasihat verdiğini söyledi.

"GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK OLMA" UYARISI

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yaptığı uyarıyı şu sözlerle aktardı:

"Cumhurbaşkanımız boşanmamın Türk gençliğine doğru bir örnek olmayacağını söyledi. Bana evliliği yeniden denememiz gerektiğini ifade etti."Akçıl, görüşmenin Burcu Kıratlı'nın ve Emine Erdoğan'ın da bulunduğu bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

"BOŞANMAYI BİR YIL ERTELEDİK"

Ünlü şarkıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine boşanma kararını bir süre ertelediklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız benim boşanmamı bir yıl ertelememi sağlamıştır. Mantıklı şeyler söyledi. Biz de tekrar denedik ama olmayınca olmuyor." ifadelerini kullandı.

Şahan Kartal
Haberler.com / Magazin
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı

5-0'lık yenilgi sonrası helallik isteyerek başkanlık görevini bıraktı
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı

Tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.