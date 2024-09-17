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Simge Sağın Gaziantep Konserinde Çiçek ve Telefon Şoku Yaşadı

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Gaziantep'te düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, performansı sırasında kafasına çiçek isabet etmesi ve sahneye telefon atılması nedeniyle sitem etti. Sağın, bu davranışların meslek etiğine aykırı olduğunu belirtti.

Gaziantep'te düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, konser sırasında çiçek ve telefon şoku yaşadı. Ünlü sanatçı şarkılarını seslendirirken sahneye atılan çiçek kafasına geldi, Sağın daha sonrasında ise sahneye telefon atılmasına sitem etti.

Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Simge Sağın sahne aldı. Sahnede, coşkulu kalabalık için beğenilen şarkılarını seslendiren Simge, konser sırasında çiçek ve telefon şoku yaşadı.

Şarkıcının performansı sırasında sahneye atılan çiçek kafasına geldi, daha sonrasında ise sahneye telefon atıldı. Yaşananlara sitem eden şarkıcı Simge, "Güzel çiçekleriniz için teşekkür ederim. Fakat bir çiçek böyle verilmez. Kadınlara çiçek vermeyi bilmiyorsunuz. Mesleğini yapan bir insana telefon atmak ne kadar doğru. Ben burada mesleğimi yapıyorum. Yaptığınız çok ayıp. Ben şarkılarımı arkadan söyleyeceğim. Beni maalesef önden görmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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