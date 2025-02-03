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Sıla Türkoğlu kaşlarını sarıya boyattı! Sosyal medyanın diline düştü

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Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu, yeni imajıyla dikkat çekti. Sarı kaşlarıyla poz veren Türkoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bir dergi için için sarı kaşlarıyla objektif karşısına geçince sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizideki performansı kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Türkoğlu, ELLE dergisi için verdiği pozlardaki sarı kaşları ile çok konuşuldu. Daha önce Afra Saraçoğlu'nun yaptığı gibi kaşlarını sarıya boyatan ünlü oyuncunun değişimi, bazı hayranları tarafından beğenilirken, bazıları tarafından da beğenilmedi.

"TANIYAMADIM"

Türkoğlu'nun fotoğraflarına "Tanıyamadım", "Umarım bu imaj sadece fotoğraf çekimi için böyledir" gibi yorumlar geldi.

Sıla Türkoğlu kaşlarını sarıya boyattı! Sosyal medyanın diline düştü

Sıla Türkoğlu kaşlarını sarıya boyattı! Sosyal medyanın diline düştü
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Polat:

Hayret!!! herkez kendini haddinden fazla güzellestimeye calisir, bu da tam tersine, kendiniZOMBILESTIRMIS

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Sac boyasi bile dogru dürüst yapilmamis alnina tasmis!

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Haber YorumlarıDağıstan:

Şarkıcı değil miydi bu bayan

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