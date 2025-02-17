Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı: Ağzım kokuyordu

Üç sezondur reytinglerde zirvede yer alan Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa" karakteriyle büyük bir çıkış yapan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, konuk olduğu programda ilk buluşma anısını anlattı.

"OKAN YALABIK'A AŞIKTIM"

Sıla Türkoğlu, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Türkoğlu, İbrahim Selim'in "Küçükken oyuncak bebeklerinden birine verdiğin en garip isim neydi?" sorusuna "Ömer. O zamanlar 'Serseri' vardı biliyor musunuz? Okan Yalabık'a aşıktım, baya aşıktım ve orada ismi Ömer'di bende o yüzden Ömer koymuştum" diye yanıt verdi.

İLK BULUŞMA ANISI GÜNDEM OLDU

Uzun zamandır Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisi ile ilk buluşmasını şu sözlerle anlattı:

"Ben bir detoks kampındaydım, 4 gün boyunca yemek yememişim. Bir gün sadece su ile besleniyorum.

"AÇLIKTAN AĞZIM KOKUYOR"

Ata arayıp ilk buluşmaya davet etti. Açlıktan ağzım kokuyor. O da bana 'Benim de manikürüm yok' dedi. O zaman dedim ki 'Tamam o zaman gel. Ne diyeyim şimdi benim ağzım kokuyor senin manikürün yok hadi ne oluyorsa oldu işte İkimizde de o gün tuhaf bir şey vardı. Buluşmaya asla giymeyeceği şeyleri giyip gelmiş. Transparan gömlek vardı üzerinde"

Türkoğlu'nun sözleri sonrası hem seyirci hem de İbrahim Selim gülme krizine girdi.