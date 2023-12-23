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Sıla, En Uzun Gece Konserinde Büyük Sürprizlere İmza Attı

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Sıla, Zülfü Livaneli ve Bedük ile düet yaparak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde giydiği kıyafetler ve İlker Kaleli ile takılan bileklikleri ise dikkat çekti.

Büyük sürprizlere sahne olan gecede "Hayranlıkla dinlediğim büyük üstat" sözleriyle sahneye davet ettiği Zülfü Livaneli ile birlikte "Sevda Değil" şarkısında düet yaptılar.Sıla'ya övgü dolu sözlerde bulunan Zülfü Livaneli "Benim özellikle çok sevdiğim bir insan sanatıyla, sesiyle ve aynı zamanda bir şair olarak da çok beğeniyorum. Canım Sıla'm" diyerek Sıla'ya sarıldı.

En uzun gece konserinde Özkan Uğuru andılar

BEDÜK İLE ÖZKAN UĞUR'U ANDI

Sıla yıllar önce Zorlu PSM'de Bedük'ün daveti üzerine merhum sanatçı Özkan Uğur ile birlikte sahneye çıkarak "Sude" şarkısını okumuştu. Bu anı tekrardan ölümsüzleştirmek isteyen Sıla, yılın en uzun gecesinde bu kez Bedük'ü sahneye davet etti.

"Yıllar önce bu sahnede Özkan abi ile birlikte okumuştuk. Bugün onu tekrar hatırlamak ve anmak için hepinizi ayağa davet ediyorum" diyerek Bedük ve salondaki binlerce müziksever ile birlikte "Sude" şarkısını okudu.

Muhteşem performansıyla sahne fırtınalar estiren Sıla, tarzıyla ve konserde giydiği iki farklı kıyafetiyle de göz kamaştırdı.

En uzun gece konserinde Özkan Uğuru andılar

SEVGİLİLERİN BAĞLILIK BİLEKLİĞİ DETAYI

Sıla ile İlker Kaleli'nin aşk ve bağlılık simgesi olduğuna inanılan kırmızı ipten bileklik takmaları detaycı hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

İlker Kaleli'nin dizi çekiminde, Sıla'nın konserinde çıkarmadığı görülen bağlılık bileklikleri sosyal medyaya düştü.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Zülfü Livaneli İlker Kaleli Özkan Uğur Bedük Ünlüler Müzik Magazin Güncel Haberler

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