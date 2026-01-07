Haberler

Sıla, 10 Ocak'ta Günay Restaurant Ankara'da Sahne Alacak
Güncelleme:
Ünlü sanatçı Sıla, 10 Ocak Cumartesi akşamı Günay Restaurant Ankara'da sevenleriyle buluşacak.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla, 10 Ocak Cumartesi akşamı Günay Restaurant Ankara'da sahne alacak. Eşsiz sahne performansı ve unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerine özel bir gece yaşatmaya hazırlanan sanatçı, müzik ve lezzetin bir araya geldiği seçkin bir atmosferde Ankaralılarla buluşacak.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek gecede, Günay Restaurant'ın özel menüsü eşliğinde müzik ve eğlence dolu anlar yaşanması bekleniyor. Organizasyona yoğun ilgi gösterilirken, rezervasyonların hızla dolduğu belirtildi.

  • Yer: Günay Restaurant Ankara
  • Tarih: 10 Ocak Cumartesi
  • Rezervasyon: 0212 230 33 33 • 0532 443 33 33
Yakupcan Aydemir
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
