Sihirli Annem'in yıldızları yıllar sonra buluştu

Sihirli Annem dizisinin başrol oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Eski rol arkadaşları Zeynep Özkaya (Çilek) ve Gizem Güven (Ceren) dizide anneleri 'Betüş'ü canlandıran ve şu anda Londra'da yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret etti.

Üçlünün buluşmasından kareler sosyal medyada paylaşıldı. Zeynep Özkaya yaptığı paylaşımda, "Seni çok seviyoruz sihirli annemiz" notunu düştü. Buluşmadan bir kareyi sevenleriyle paylaşan Gizem Güven de gönderisine, "Zaman geriye aksıııın ve bir süre öyle kalsın. Sizi çooook seviyorum! Betüş'ümüze kavuştuk" mesajını yazdı.

Özkaya ve Güven'in ardından İnci Türkay da buluşmadan bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. O anlara sosyal medyada yorum yağarken, bazı kullanıcılar tarafından "Ne kadar da değişmişler" yorumu yapıldı.