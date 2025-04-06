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Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı

Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı
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2003-2012 yılları arasında ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi beyazperdeye uyarlanıyor. Çekimleri devam eden filmin setinden ilk kareyi usta oyuncu Gül Onat paylaştı.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda yeni bir kadroyla çekilen dizi, eski kadrosuyla beyazperdeye uyarlanacak.

AYNI KADROYLA FİLM OLUYOR

Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alıyor.

Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı

DİZİNİN PERİHAN'I GÜL ONAT PAYLAŞTI

Çekimleri başlayan ve merakla beklenen filmden ilk set karesi geldi. Dizide Perihan Peri karakterini canlandıran Gül Onat, setten ilk kareyi paylaştı.

Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı

SENELER SONRA AYNI SETTE BULUŞTULAR

22 yıl sonra film olan projenin ilk set karesinde; uzun zamandır Londra'da yaşayan İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner, Nevra Serezli ve Gül Onat yer aldı.

DİZİNİN KONUSU

2003-2012 yılları arasında ekranlara gelen Sihiri Annem dizisi; Betüş (İnci Türkay) isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık (Şahap Sayılgan) ile evlenmesi sonucu insanların hayatına dahil olarak sihir dolu bir dünya yaratmasını konu alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

iyi halt ediyorlar

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